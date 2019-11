Vremea rea a pus stapanire pe intreaga Europa. Un val de aer polar a ajuns si in orasul Napoli, acolo unde grindina a facut ravagii.

Dintr-o postare video a unui martor ocular se vede ca grindina s-a asternut in straturi masive pe strazile orasului si a provocat haos in trafic. Furtuna, insoțita de ploaia cu gheața, a creat panica in mai multe cartiere, acolo unde locuiesc si foarte multi romani.

De altfel, Italia a fost afectata de vremea extrema. Localitați intregi au ramas izolate, dupa ce, in cateva zile, s-a depus un stat de un metru și jumatate. Problemele mari sunt in…