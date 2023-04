Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii din noua tari, inclusiv Romania, se asteapta la fenomene meteo extreme in urmatoarele zile din cauza unui vortex polar care va aduce ninsori puternice, ploi si chiar viscol. Inca din aceasta noapte, vortexul polar va pune stapanire peste vestul, centrul, sudul si estul continentului. Potrivit…

- Vremea o ia razna in Romania, in urmatoarele zile. Meteorologii au venit cu vești proaste pentru cei care sperau ca ne așteapta zile cu vreme insorita și temperaturi ridicate. Primavara se mai lasa așteptata, revin ninsorile. Cum va fi vremea in urmatoarele zile Prima zi a lunii aprilie ne duce cu gandul…

- Meteorologii anunța ca furtuna Mathis loveste Europa. Incepand de vineri, 31 martie, statele europene vor tranzita o scurta perioada de instabilitate atmosferica. In unele regiuni, temperaturile vor scadea considerabil. In altele, vor atinge valori peste media normala a inceputului lunii aprilie. Afla…

- Aproape toata țara se afla sub avertizari de fenomene extreme. Meteorologii au anunțat vant puternic in majoritatea regiunilor, in timp ce la munte este cod portocaliu de viscol. Vremea rea ține pana miercuri, 22 februarie.

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru perioada urmatoare. Din pacate, unele zone de pe teritoriul Romaniei sunt lovite crunt de fenomene meteo extreme și temperaturi de -20 de grade Celsius. Valul polar aduce ninsori și viscol puternic in special in…

- Meteorologii au anunțat, inca de duminica, faptul ca ciclonul polar lovește Romania in plin. Au fost anunțate temperaturi groaznice, iar datele meteo arata ca Europa de Est va fi afectata saptamana aceasta, in weekend, și saptamana urmatoare de o rafala de frig arctic extrem și ninsori, in timp ce vortexul…

- Alerta meteo ANM! In cursul zilei de ieri anunțam o noua alerta meteo ANM. Meteorologii, cel puțin pentru 10 județe, anunțau pentru aceste zile fenomene meteo extreme, fiind vorba de intensificari susținute ale vantului, cantitați importante de apa in zona montana, dar și apariția fenomenului de viscol…

- Meteorologii au venit cu detalii incredibile despre vreme. Un anticiclon care lovește Europa va aduce diferențe de temperatura de 60 de grade Celsius intre Rusia și Occident. Rusia se confrunta cu temperaturi de minus 44 de grade Celsius și ger, iar in unele zone din Europa termometrul indica maxime…