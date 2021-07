Stiri pe aceeasi tema

- Implicarea forțelor straine in treburile interne ale țarii are loc pentru ca in Republica Moldova nu are cine sa-i puna la punct. Declarațiile aparține, fostului președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin. ”Eu, la 08 aprilie 2009, am emis decretul de declarare a ambasadorului roman persona non-grata…

- Vladimir Voronin, deputat comunist din partidul PCRM, a fost numit tradator de un barbat care a venit sa participe la o întâlnire electorala care a avut loc la Orhei. Acesta, a adus în discuție despre alianța dintre comuniști și socialiști, amintind ca, în trecut, atât…

- „Cred ca trebuie felicitata Curtea Constituționala a Romaniei. (…) Cred ca incalcarile de Constituție și de lege, cand sunt flagrante, nimeni nu trebuie sa mai gaseasca o scuza. In cazul de fața, aștept sa vad motivarea, dar dincolo de persoana mea, a fost un atac extraordinar la adresa instituției…

- Liderul PCRM, Vladimir Voronin, i-a adresat Ambasadorului SUA in Moldova, Dereck J. Hogan o scrisoare deschisa in care-l acuza de faptul ca incearca sa faca presiuni asupra instituțiilor de stat ale Republicii Moldova in favoarea unor anumiți actori politici. Potrivit lui Voronin, Ambasadorul american…

- Liderul PSRM Igor Dodon are deplina incredere in partenerul sau de bloc Vladimir Voronin. Dodon este increzator ca Voronin nu-l va trada dupa alegeri in Parlament.”Important e sa nu tradeze poporul. Nu cred ca va fi o așa situație. Nimeni nu va trada pe nimeni.

- Fostul Președinte al Republicii Moldova și liderul PCRM, Vladimir Voronin, a declarat ca avand un asemenea presedinte precum Maia Sandu, Moldova "este amenintata cu disparitia de pe harta mondiala si pierderea suveranitatii", scrie știri.md "Unde s-a vazut ca presedintele sa aiba doua pasapoarte…

- Fostul președinte al Republicii Moldova, liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a anunțat cine sunt primele zece persoane care se vor regasi pe lista blocului electoral format din PCRM-PSRM, el fiind pe poziția a doua, scrie știri.md Membrii au depus astazi, 14 mai, actele la Comisia…

- Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a explicat motivul pentru care a decis sa lasa la o parte supararile fața de Igor Dodon și sa formeze blocul electoral BECS, alaturi de PSRM. Declarațiile au fost facute aseara de fostul președinte la TVC21.