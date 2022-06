Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Comunistilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, susține ca PAS a ales o cale greșita atunci cand a decis sa-și puna oamenii din partid in funcții administrative, in diferite instituții ale statului. „Concursurile acestea pe care ei le petrec de forma toate sunt falsificate și…

- Liderul Partidului Comunistilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, considera ca contractul semnat intre Republica Moldova și Gazprom poate fi renegociat, iar de acest subiect trebuie sa se ocupe primele persoane in stat. „Noi suntem membru al CSI și acolo se discuta, la masa rotunda, totul. Președintele…

- In cadrul vizitei oficiale la Doha, prim-ministra Natalia Gavrilița s-a intilnit cu Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Statului Qatar și cu oameni de afaceri qatarieni, noteaza Noi.md Principalele subiecte abordate au vizat proiectele de investiții in țara noastra și posibilitațile de export…

- Cristina Miron a vorbit in cadrul unui interviu pentru SHOK .md, despre fenomenul de bullying la noi in țara. Bloggerița recunoaște ca a fost apostrofata din cauza greutații sale, dar s-a obișnuit cu criticile și reacționeaza sarcastic la ele. „Am fost discriminata de atatea ori din cauza kilogramelor…

- Un adevarat referendum in timpul caruia cetațenii au aratat ce cred despre decizia autoritaților de a interzice literele V și Z și panglica Sfintului Gheorghe. Astfel califica manifestațiile organizate luni de catre partidele pro-ruse cu ocazia Zilei Victoriei secretarul executiv al Partidului Socialiștilor…

- Doi cetațeni moldoveni și un ucrainean sint documentați pentru deținerea și folosirea actelor oficiale contrafacute. Ilegalitațile au fost deconspirate la sfirșitul saptaminii trecute in punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni. In primul incident, pentru autorizarea intrarii in Republica…

- Parlamentul de la Chisinau a interzis folosirea simbolisticii de razboi a Rusiei – literele „Z" si „V" si panglica bicolora negru-portocalie, numita si panglica Sfantului Gheorghe. Opozitia socialista si comunista de la Chisinau spune ca decizia este una provocatoare, dezbina societatea si ingradeste…