- Vladimir Voronin va fi cap de lista al Blocului electoral PCRM-PSRM. Declarția a fost facuta de liderul PSRM, Igor Dodon, in cadrul emisiunii PRIME TIME de la PRIME TV. "Eu așa am fost invațat ca tot timpul trebuie sa ofer locul mai in fața celor experimentați.

- Președintele PCRM, Vladimir Voronin, va fi cap de lista al Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor. Declarația a fost facuta de liderul PSRM, Igor Dodon, in cadrul unei emisiuni la Prime TV.

- Igor Dodon a mers peste preferințele propriilor colegi din PSRM doar pentru a face bloc comun alaturi de Voronin. A recunoscut-o liderul formațiunii PSRM, Corneliu Furculița în cadrul unui interviu acordat televiziunii lor de partid, NTV. ,,Decizia s-a discutat foarte…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), al fostului presedinte prorus Igor Dodon, si Partidul Comunistilor, condus de Vladimir Voronin, au depus actele la Comisia Electorala Centrala din Chisinau pentru inregistrarea blocului electoral oficializat miercuri seara de catre liderii politici…

- Igor Dodon și Vladimir Voronin au semnat, astazi, documentul oficial de creare a Blocului Electoral al PSRM și PCRM pentru participarea la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Anunțul a fost facut de catre președintele socialiștilor pe pagina sa de facebook.

- Liderul Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, i-a transmis din Belarus, unde se afla intr-o vizita privata, un mesaj lui Vladimir Voronin, presedintele Partidului Comunistilor moldoveni, in care i-a propus sa isi uneasca fortele pentru a crea un bloc electoral de centru-stanga…

- Primarul de Balti, Renato Usatii, a anuntat ca liderul Socialistilor, Igor Dodon, si presedintele Partidului Comunistilor, Vladimir Voronin, au ajuns deja la un acord in ceea ce priveste crearea unui bloc electoral pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie curent.