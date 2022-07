La Cartierul General al Fortelor Aliate din Europa, Generalul american Christopher Cavoli a preluat functia de SACEUR – Comandant Suprem al Fortelor Aliate in Europa. Nominalizarea sa a fost aprobata de Consiliul Nord-Atlantic si ii va succeda Generalului Tod D. Wolters. Fiu al unui ofiter italiano-american, Christopher Cavoli s-a nascut in plin Razboi Rece la Wurzburg, in Germania de Vest, si a crescut in baze militare. Vorbitor de limba rusa, el este in armata din 1987 si comanda din 2020 fortele americane in Europa si in Africa, al caror cartier general este la Wiesbaden, in Germania. Casatorit,…