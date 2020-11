Stiri pe aceeasi tema

- Copiii romani care locuiesc in mediul rural sunt nefericiți. Ei inșiși spun ca au o viața grea, sunt neingrijiți, nu se joaca și sunt obligați de parinți sa munceasca in gospodarie, potrivit...

- „Un Tata Bun” este o campanie de schimbare de comportament, care vine sa ofere un exemplu de reușita și normalitate in familie. Campania are menirea sa sensibilizeze barbații, ca sa se implice in educarea copilului, in partajarea treburilor casnice, luand acest lucru ca o responsabilitate primara și…

- Fiecare familie se straduiește sa insufle copiilor sai principii sanatoare de viața inca de la cele mai fragede varste. Valorile pe care le predam copiilor pana la varsta de 5 ani inseamna educatie. Orice parinte cu simțul datoriei și al respectului pentru comunitatea din care face parte ii vorbește…

- Jacqueline „Jackie” Stallone, mama lui Sylvester Stallone, a murit la 98 de ani, din cauze inca necunoscute, conform celor de la TMZ. A avut o cariera in wreslingul feminin și se voia astrolog. S-a nascut in Washington in 1921 cu numele de Jacqueline Labofish și la varsta de 12 ani avea deja un corp…

- Primarul Gheorghe Damian spune ca noua școala „va imbina educația, cultura, sportul și va fi in directa armonie cu natura, deschisa spre tehnologie și spre viitor, oferind condiții și pentru a pregati copiii pentru viața”. Acesta a postat pe contul sau de Facebook un comentariu insoțit de cateva fotografii…

- Pentru ca ne pasa de orașul nostru va prezentam imagini din realitatea careiana nu doar comunicate primite pe adresa redacției. Niciunul dintre candidații la Primaria Carei nu vorbește concret despre neajunsurile actualei administrații așa ca Buletin de Carei va prezinta imagini in direct cu ,,realizarile,,…

- JOCUL DE-A TALHARIA - tema ediției din aceasta seara a emisiunii Vorbește Moldova de la Prime.Nina Garabajiu, din Orhei, a trecut prin clipe de coșmar. Femeia a fost talharita in propria locuința. Doi barbați i-au intors casa pe dos, au batut-o și au amenințat-o cu moartea.

- Marti, 8 septembrie ora 18.oo, avem bucuria de a-l cunoaste pe pictorul Eugen RAPORTORU care va fi prezent la Bistrita cu ocazia vernisarii expozitiei sale "Viata romilor conteaza. Viata fiecaruia conteaza". Tema centrala a tablourilor artistului este mahalaua bucuresteana: case darapanate, ziduri inclinate,…