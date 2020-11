Stiri pe aceeasi tema

- Coincidența stranie! Mama unei tinere din București, disparuta de acasa de cateva zile, a sunat disperata la 112. Ce spuns datele anchetei, dupa ce bucureșteanca a sesizat o asemanare izbitoarea intre fiica sa și tanara ucisa in Giurgiu

- Gabriel Oprea, fost ministru si girant al functiei de premier la un moment dat, candideaza independent pentru un loc de deputat in Bucuresti,. Biroul Electoral, care a validat listele propuse de partide, a validat si candidatura lui Gabriel Oprea care doreste sa revina in politica mare. Mai multe…

- Primarul in functie al Capitalei Gabriela Firea a spus ca este convinsa ca guvernantii se pregatesc sa fraudeze alegerile parlamentare, dupa ce au facut la fel la cele locale. Ea a invocat ca argument discutiile se poarta intre cine va fi premier din partea dreapta a esichierului politic, intre PNL…

- TAINA INECULUI DE LA MACAREȘTI - tema ediției din aceasta seara a emisiunii Vorbește Moldova de la Prime.Povestea tragica a copilului de doi ani, din Macarești, care s-a inecat in apele Prutului revarsat in gradina casei.

- SCAPAȚI-MA DE BUNICI! - tema ediției din aceasta seara a emisiunii Vorbește Moldova de la Prime.Oleg Jolnovatii din Dondușeni, tata a unei fete de 16 ani, iși acuza proprii parinți ca i-au crescut fiica in conditii inumane.

- Formatia Academica Clinceni a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Gaz Metan Medias, intr-un meci din etapa a cincea a Ligii I, anunța news.ro.Golurile au fost marcate de Cebotaru ’61 si Patriche ’69. Academica Clinceni: Valceanu – Pashov, Jutric, Patriche (Bautista…

- Noul antrenor al Universitatii Cluj, Costel Enache, a declarat, vineri, in conferinta de presa in care a fost prezentat oficial, ca echipa sa nu se afla intr-o situatie disperata, chiar daca are doar 3 puncte dupa primele 3 etape, insa a precizat ca e important sa acumuleze rapid cat mai multe puncte.…

- PATIMI DE CALUGARITA, este tema ediției din aceasta seara a emisiunii Vorbește Moldova.Dupa 30 de ani de viața in pustietate, monaha Elizaveta va veni astazi in platoul Vorbește Moldova.Disperata, maica cere ajutor și protecție.