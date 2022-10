„Vorbeste lumea”, pentru momentele in care galagia nu se opreste Robb lanseaza joi, 20 octombrie, „Vorbește lumea”, o piesa cu un sound vibrant, care promite sa faca stadioane intregi sa danseze, de parca nimeni nu s-ar uita. De altfel, „Vorbește lumea” este o piesa care transmite un mesaj cu care putem empatiza cu ușurința. De cate ori nu te-ai simțit constrans de ce zice lumea? De cate ori nu ți-ai abandonat ambițiile doar pentru ca in ochii lumii nu parea ca faci mare lucru? „ Vorbește lumea este o piesa prin care eu și K’ali, producatorul piesei, am incercat sa ilustram gramul de nepasare de care ai nevoie pentru a parcurge un drum anevoios. Lumea vorbește… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

