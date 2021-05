A corespondat cu Ecaterina cea Mare, a fost prietenul și consilierul lui Frederic cel Mare și, pentru o vreme, a fost istoric oficial la curtea lui Ludovic al XV-lea. Era francez și a trait atat in Franța, cat și in Anglia, Germania și Elveția, strangand o imensa avere din speculații. A fost, de asemenea, unul […] The post Vorbele de duh ale unui mare scriitor francez (1778) first appeared on Suceava News Online .