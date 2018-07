Vorbele, ca arma de distrugere in masa

Stiri pe aceeasi tema

- Iordania va purta discutii cu Rusia in aceasta saptamana asupra incetarii focului in sud-vestul Siriei si situatiei umanitare de acolo, a anuntat luni ministrul de externe iordanian, informeaza Reuters. Ayman Safadi a anuntat la Amman ca va pleca marti la Moscova pentru a se intalni cu omologul…

- Argentina a fost invinsa de Franța in optimile Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia, iar cel mai selecționat jucator a anunțat ca se retrage. Este vorba de Mascherano, in varsta de 34 de ani. Mascherano anuntase ca se va retrage de la Cupa Mondiala, iar sambata a confirmat acest lucru, imediat…

- Lionel Messi n-a avut debutul visat la CM din Rusia, Argentina remizand, 1-1, cu Islanda. Presiunea e imensa pe umerii superstarului. O țara intreaga așteapta ca el rezolve singur meciurile și sa le aduca "pumelor" titlul mondial. "Pumele" infrunta joi Croația, de la 21:00, in direct la TVR 1 și liveTEXT…

- Dupa ce hamalii din aeroportul Seremetievo, una dintre porțile aeriene ale Moscovei, au furat, zilele trecute, de la un jucator venit la Campionatul mondial de fotbal din Rusia, impresionanta suma de 11.

- Triumfator pentru a 11-a oara in cariera la turneul de la Roland Garros, jucatorul spaniol Rafael Nadal se mentine pe primul loc in topul mondial ATP. Avantajul pe care Rafa Nadal il are fața de principalul contracandidat la locul 1 mondial, Roger Federer nu este deloc mare. Cu 8779 de puncte acumulate…

- Razboiul declarațiilor dintre Rusia și Occident continua. Moscova avertizeaza ca haosul amenința sistemul internațional, in timp ce Occidentul o acuza ca blocheaza accesul experților internaționali in Douma, orașul supus atacurilor chimice.

- SUA, Marea Britanie si Franta cer o noua ancheta ONU pentru a investiga atacurile cu arme chimice din Siria, scrie The Guardian. La cateva ore dupa ce atacul coordonat de cele trei tari a lovit Siria, aliatii au distribuit in cadrul Consiliului de Securitate o rezolutie prin care cereau si ajutoare…

- SUA, Marea Britanie si Franta au atacat in aceasta dimineata mai multe zone din Siria care se presupune ca ar avea legatura cu armele chimice pe care regimul sirian este acuzat ca le-a folosit impotriva civililor din Duma in urma cu o saptamana, anunta BBC.