Vor urma zile plăcute Vineri, valorile termice vor crește fața de ziua precedenta. Soarele rasare la ora 06:07. In general, vremea va fi frumoasa, dar local și izolat vor fi și perioade cu innorari, averse insoțite de tunete, iar vantul va sufla cu intensificari, in timpul schimbarii atmosferice. Soarele apune la ora 20:42. Minimele se vor incadra intre 8 și 10 grade, iar cele maxime vor urca spre 25 de grade. Sambata, cerul va fi mai mult senin. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

