Vor urma câteva zile încărcate cu nori Miercuri, temperaturile vor crește fața de zile precedente. Soarele rasare la ora 07:55. In general pe arii extinse se vor inregistra ninsori slabe, pe timp de noapte, iar la munte vor fi viscolite. Ziua va fi dominata de nori. Vantul va sufla slab și moderat cu intensificari, in zonele inalte. Soarele va apune la ora 17:26. Minimele zilei se vor inregistra intre -6 și -3 grade, iar maxima va urca spre -1 grad. Joi, temperaturile se vor incadra intre valorile normale pentru aceasta perioada. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

