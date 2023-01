Vor trimite SUA în Ucraina tancurile Abrams cu componente secrete? Ce opțiuni au americanii Armata americana elaboreaza in prezent diverse planuri pentru a ajuta forțele armate ucrainiene sa opereze tancurile M1 Abrams, dupa ce Casa Alba a anunțat ca va trimite guvernului de la Kiev 31 de mașini de lupta blindate. Aceasta in contextul in care aceste tancuri au nevoie de o intreținere complexa și sunt mare consumatoare de combustibil. Blindajul secret al acestora și tehnologia electronica sofisticata complica, de asemenea, exportul lor catre Ucraina. Tancuri pentru Ucraina Președintele Joe Biden a anunțat miercuri ca Statele Unite vor trimite 31 de tancuri Abrams M1 in Ucraina. Anunțul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Berlin a anuntat oficial, miercuri, prin purtatorul de cuvant Steffen Heberstreit, ca va trimite Ucrainei tancuri Leopard 2 si va permite si altor tari sa reexporte blindatele respective catre Kiev.

- Aliații NATO ai Germaniei pun tot mai multa presiune pe guvernul de la Berlin pentru a accepta furnizarea de tancuri Leopard 2 armatei ucrainene. Germania nu a reușit sa ajunga pana acum la un acord cu aliații sai occidentali in privința acordarii de astfel de blindate Kievului, in condițiile in care…

- Suedia a decis sa furnizeze armatei ucrainene tunuri automotoare cu raza lunga model Archer, un echipament modern cerut de Kiev de cateva luni, precum si blindate usoare, a anuntat joi guvernul de la Stockholm, potrivit AFP. Dupa o reuniune a guvernului, premierul suedez Ulf Kristersson a anuntat intr-o…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a anuntat joi, 19 ianuarie, ca este ”in drum spre Kiev”, unde va discuta despre noile masuri de sustinere a Ucrainei cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a cerut accelerarea livrarilor de armament, informeaza AFP și Agerpres . Astfel,…

- Kremlinul a transmis luni Occidentului, prin vocea purtatorului sau de cuvant, Dmitri Peskov, ca furnizarea de armament avansat Ucrainei nu va schimba cursul razboiului, iar tancurile pe care Marea Britanie a anunțat ca le livreaza Kievului ”vor arde la fel ca restul”, relateaza Reuters și CNN.Londra…

- Germania va trimite armatei ucrainene 40 de blindate "Marder" in primul trimestru al anului 2023, a afirmat vineri un purtator de cuvant al guvernului, la o zi dupa anuntul facut de Berlin si de Washington cu privire la o noua etapa in sustinerea militara a Kievului, relateaza AFP si DPA, potrivit…

- Deși atenția majoritații lumii este indreptata spre situația dramatica din China in ceea ce privește COVID-19, experții in boli infecțioase au inceput sa fie tot mai ingrijorați de subvarianta Omicron XBB.1.5 a coronavirusului care a ajuns sa fie responsabila de peste 40% din cazurile de COVID-19 in…

- Boris Johnson susține ca Franța era „in negare” cu privire la șansele declanșarii invaziei rusești impotriva Ucrainei in februarie și a acuzat guvernul german ca a vrut, inițial, o infrangere rapida a armatei ucrainene pentru ca un conflict lung sa nu provoace o criza, relateaza CNN.