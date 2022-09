Vor TREMURA românii de frig la iarnă? De ce consumatorii casnici ar putea fi debranșați cu forța Furnizorii de energie ar putea sa dea faliment din cauza banilor puțini pe care-i primesc de la Guvern. In acest scenariu negru, romanii ar putea fi debransati cu forta. Specialiștii adauga ca ordonanța pe energie ii va impovara pe romani: fie vor saraci mai mult, fie vor incremeni de frig in propriile case. Statul are […] The post Vor TREMURA romanii de frig la iarna? De ce consumatorii casnici ar putea fi debranșați cu forța first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

