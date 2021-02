Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a declarat ca în România procentul de 50% al populatiei vaccinate ar trebui sa fie obtinut în perioada iunie - iulie a acestui an. În…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat ca pana astazi, 20 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 777.276 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Totodata, pana acum 722.484 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Premierul Florin Cițu a anuntat ca cifrele arata ca pandemia de coronavirus a fost gestionata bine in Romania si respinge ideea schimbarii calcului ratei de infectare, așa cum a anuntat Ministerul Sanatații, transmite Digi24 . „Daca exista analiza care sa ne arate ca in ce s-a facut pana acum au fost…

- Col. Dr. Valeriu Gheorghița a precizat, marți, ca a doua doza poate fi facuta doar dupa vindecare, de preferat dupa 2-4 saptamani, intr-un raspuns dat la intrebarea despre procedura de urmat in cazul infectarii intre cele doua doze de vaccin impotriva COVID-19.„O instrucțiune vizavi de modalitatea…

- Epidemiologul si cercetatorul Octavian Jurma anunta ca daca am face mai multe analize, am descoperi ca noua tulpina COVID circula peste tot, iar pana in primavara va fi dominanta in toata tara, transmite Antena3 . Un nou caz de infectare cu noua tulpina COVID britanica a fost depistat la Suceava, iar…

- Profesorul Adrian Streinu Cercel a facut duminica a doua doza de vaccin anti-COVID-19, precizand ca in termen de șapte zile de la rapel nu mai exista riscul de a dezvolta infecții severe, informeaza Digi 24.Adrian Streinu Cercel a explicat ca, in urma testelor facute asupra celor care s-au vaccinat…

- Trebuie vaccinate cinci milioane de persoane pentru a obține imunizarea colectiva pana la sfarșitul lunii septembrie, ceea ce inseamna 50.000 de persoane pe zi, spune Alexandru Rafila. El crede ca actuala campanie de vaccinare e solemna, nu empatica. Alexandru Rafila spera ca rata de vaccinare anti-Covid-19…

- Moment istoric pentru Romania și Uniunea Europeana. Dupa un an de lupta cu noul coronavirus, astazi incepe campania de vaccinare. La ora 9:00 se va da startul imunizarii la noi in țara. Primul roman care va primi o doza din acest ser este un medic de la Institutul Național „Matei Balș” din Capitala.…