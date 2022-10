Stiri pe aceeasi tema

- „Exista o corelatie intre calitatea serviciului de apa calda si cata apa pierzi. Acum 10 ani pierdeam 23 sau 24 la suta, acum am ajuns la 37 la suta. Am mostenit pierderi, 36 si un pic. (..) Din toamna, o sa finalizam achizitia publica pentru cei 200 de km de retea, este timp in toamna sa se faca proiectarea…

- Romanii se gandesc cu ingrijorare la iarna ce va urma și la facturile pe care le vor plati pentru incalzirea locuințelor, in contextul crizei energetice. In jur de 1,1 milioane de apartamente din Romania mai sunt incalzire prin tradiționalele calorifere racordate la CET (centrala electrica de termoficare),…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, vineri, ca se cauta solutii pentru imbunatatirea calitatii serviciului de termoficare și in acest sens a fost demarat un proiect prin care se propune instalarea a 20 de mini centrale.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a admis miercuri, la Interviurile LIVE Digi24.ro, ca apa calda reprezinta una dintre cele mai grave probleme structurale din București. "Exista o corelație intre gradul de confort al locuitorilor și pierderile din rețea. Cu cat pierzi mai multa apa, cu atat…

- "Bucureștenii nu vor plati mai mult pentru apa calda și caldura, la iarna" Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. FOTO: Catalin Radu/RRA. Bucureștenii nu vor plati mai mult pentru apa calda și caldura, la iarna - a dat asigurari primarul general, Nicușor Dan, care a verificat astazi un…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a precizat ca Primaria Municipiului Bucuresti este cea mai bogata primarie din Romania, iar ministerul, prin Elcen, a sprijinit mereu PMB in vederea furnizarii agentului termic in Capitala si o va face in continuare. „Problema Primariei Capitalei si a Termoenergeticii…

- Incepand de saptamana viitoare, toti bucurestenii vor avea apa calda Foto: Razvan Stancu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Reprezentantii Termoenergetica sustin ca de saptamâna viitoare, toti bucurestenii vor avea apa calda. Reteaua functioneaza în acest moment…