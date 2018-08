Vor să stopeze risipa de alimente Incepand cu data de 1 februarie 2019 va intra in vigoare Legea nr. 217/216 privind diminuarea risipei alimentare. De la aceasta data, operatorii economici vor trebui sa fie mai responsabili in vederea diminuarii risipei alimentare, vor trebui sa vanda cu preț redus produsele aflate aproape de expirarea datei durabilitații minimale, etc. Studiu european european Risipa alimentara nu este insa o problema care ii vizeaza exclusiv pe comercianți, ci și pe consumatorii europeni, arata infocons.ro. Anual, sunt irosite aproximativ 88 de milioane de tone de alimente (in jur de 20% din totalul alimentelor… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

