Vor să sărbătorească titlul de campioane pe noul stadion Rapid! Handbalistele din Giulești, lidere in Liga Florilor, au vizitat noua arena de sub Podul Grant. Handbalistele de la Rapid merg ceas in campionat și trag tare ca la finalul sezonului sa provoace surpriza și sa cucereasca titlul. Fetele pregatite de spaniolul Carlos Viver s-au relaxat ieri la o plimbare…pe noul stadion de fotbal din Giulești, lipit de sala lor de antrenament. Ghid le-a fost unul dintre jucatorii legendari ai Rapidului, Mugur Bolohan, acum vicepreședinte al clubului „vișiniu”. De altfel, acesta le-a și invitat pe fete la primul meci care se va juca pe noua arena. „Stadionul este minunat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ocupantele primului loc in competiția interna de handbal au avut parte de un altfel de teambuilding: o ședința foto intr-un decor de Craciun. Sunt cele mai bune in acest moment in campionatul romanesc de handbal, dar pot fi lejer și modele. Jucatoarele de la Rapid s-au relaxat cateva ore la un shooting…

- Xavi Hernandez a debutat, sâmbata, cu o victorie pe banca lui FC Barcelona (1-0 vs Espanyol), în derbiul local cu Espanyol din etapa a 14-a din LaLiga. Carles Puyol, legendarul fost capitan al catalanilor, a vorbit dupa partida despre ingredientul de care tehnicianul de pe Camp Nou are nevoie…

- Xavi Hernandez a fost prezentat pe stadionul Camp Nou in prezența a peste 10 mii de suporteri. Noul antrenor al Barcelonei a semnat contractul valabil pana in 2024 chiar pe teren, in scandarile fanilor.

- "Ma intorc acasa, stiu ca este complicat, din punct de vedere economic si fotbalistic", a declarat noul antrenor al echipei de fotbal FC Barcelona, Xavi Hernandez, luni, la prezentarea sa oficiala pe Camp Nou, transmite AFP, potrivit Agerpres. In fata a 10.000 de suporteri ai echipei, departe…

- Real Madrid a caștigat cel mai așteptat meci din weekendul trecut. "Galacticii" au invins rivala de moarte FC Barcelona in derby-ul etapei a 10-a a campionatului Spaniei. Realul s-a impus cu scorul de 2-1 pe Camp Nou.

- Real Madrid a caștigat cel mai așteptat meci din weekendul trecut. "Galacticii" au invins rivala de moarte FC Barcelona in derby-ul etapei a 10-a a campionatului Spaniei. Realul s-a impus cu scorul de 2-1 pe Camp Nou.

- FC Barcelona a prezentat imagini pe canalul personal de YouTube cu noua arena, Camp Nou urmând sa suporte modificari importante în urmatoarele sezoane.Pe lânga Camp Nou, o noua "haina" va primi și Palau Blaugrana, sala multifuncționala care se afla în vecinatatea…

- FC Barcelona a invins-o pe Valencia cu scorul de 3-1, duminica, intr-un meci din etapa a 9-a a campionatului de fotbal al Spaniei. ''Liliecii'' au deschis scorul prin Gaya (5), dar catalanii au punctat de trei ori pana la final, prin Ansu Fati (13), Memphis Depay (41 - penalty) si Coutinho (85).…