- Slovacia - Ucraina, meciul care vizeaza direct naționala Romaniei, contand pentru Grupa E de la EURO 2024, se joaca astazi, de la ora 16:00. Partida de la Dusseldorf va liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la PRO TV. Romania - Belgia se joaca sambata, de la ora 22:00. Șansa revanșei pentru ucraineni,…

- Domenico Tedesco, 38 de ani, selecționerul Belgiei, a comentat infrangerea surprinzatoare a „dracilor roșii” din prima etapa a grupelor 2024, 0-1 cu Slovacia, dar și victoria inregistrata de Romania in celalalt meci al grupei, 3-0 cu Ucraina. Belgia, mare favorita la caștigarea grupei E, a debutat la…

- EURO 2024 a inceput cum nu se putea mai bine pentru naționala Romaniei, iar meciul impotriva Ucrainei va ramane cu siguranța in istorie. Fotbaliștii lui Edi Iordanescu s-au impus cu scor de neprezentare, 3-0, reușind astfel cea mai categorica victorie a Romaniei de la un Campionat European de Fotbal.…

- Duminica, tot de la ora 16:00, se va juca cealalta partida din grupa, Slovacia - Belgia. The post ASISTA LA MECIUL ROMANIA - UCRAINA Marcel Ciolacu marcheaza 25 de ani de relații bilaterale romano-bavareze first appeared on Informatia Zilei .

- Romania joaca pentru titlul european dupa o pauza de opt ani, numarandu-se printre cele 24 de echipe prezente la EURO 2024. Meciurile de la EURO 2024 vor fi jucate in perioada 14 iunie-14 iulie. Astfel, la EURO 2024, Romania face parte din Grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia și Ucraina. Tricolorii…

- Mihai Stoica (59 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, este de parere ca o remiza „alba” a Romaniei in meciul cu Ucraina, primul de la Euro 2024 pentru „tricolori”, ar fi un rezultat plauzibil. Romania și Ucraina se vor intalni luni, 17 iunie, de la 16:00, in primul meci din faza…

- Meciul amical de miercuri seara dintre Belgia și Muntenegru, scor 2-0, a relevat o slabiciune in cadrul echipei lui Domenico Tedesco: utilizat ca stoper, Axel Witsel (35 de ani) a fost adesea depașit la viteza. In primul dintre cele doua meciuri de pregatire pentru EURO 2024, Belgia, viitoarea adversara…

- Beglia, viitoarea adversara a Romaniei la Euro 2024, va intalni Muntenegru, de la 21:30, intr-un meci de pregatire inainte de turneul final din Germania. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 4 și Digi Sport 1. Campionatul European din Germania se va desfașura in perioada14 iunie…