Un angajat al Autoritatii Electorale Permanente de la sediul central a fost confirmat cu noul coronavirus, alte doua cazuri fiind depistate in filialele Autoritatii din Bucuresti-Ilfov si, respectiv, Neamt. Presedintele Autoritatii electorale Permanente, Constantin-Florin Mitutetu-Buica, a declarat, joi, pentru AGERPRES ca situatia este sub control si personalul isi desfasoara activitatea in conditii normale, fiind luate toate masurile de protectie necesare, relateaza Agepres.

Citește și: VIDEO Ludovic Orban , HUIDUIT de mineri in Valea Jiului ! Gafa facuta de premier: a uitat denumirea minei…