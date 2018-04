Stiri pe aceeasi tema

- Pentru noul documentar "Flavours of Romania", echipa a filmat anul trecut, in premiera, si la Iasi. Gradina Botanica, Bojdeuca lui Creanga si Palatul Culturii i-au fermecat pe britanici si i-au facut sa se indragosteasca si mai tare de tara noastra. Episodul dedicat Iasului si Moldovei a fost difuzat,…

- Iași gazduiește Forza Zu 2018, eveniment ce va avea loc in perioada 24-27 mai. Mihai Morar și Daniel Buzdugan au facut anunțul. Anul acesta, FORZA ZU se intoarce la IAȘI. Astfel ca, vor fi 4 zile cu distracție de la A la ZU. Așadar, intre 24 și 27 iubitorii de muzica buna sunt așteptați in capitala…

- Dupa 17 ani in care a fost directoare, Teodora Fintinaru a ales sa se retraga de la conducerea Bibliotecii Județene Duiliu Zamfirescu Vrancea. In momentul de fața, postul de manager al instituției de cultura vrancene este scos la concurs, iar pana la ocuparea lui, Teodora Fintinaru…

- O batrâna din Nimoreni se mândrește ca i-a vazut pe regii Carol al II-lea și Mihai, și ca „cel care a furat miliardul” sarbatorește ziua ei de naștere Pentru ca pe 8 martie se sarbatorește Ziua Internaționala a Femeii, TIMPUL a decis sa prezinte istoriile cutremuratoare…

- Dinspre Marea Mediterana se genereaza un ciclon atmosferic ce aduce in continuare un val de viscol. Ca urmare ninsorile se vor extinde din nou, cuprinzand Oltenia, Muntenia, Dobrogea, partea de sud a Moldovei. Vor fi sub avertizare cod portocaliu judetele: Giurgiu, calarasi, Ialomita, Constanta, Tulcea,…

- Relațiile bilaterale ale R. Moldova cu Romania și agenda europeana au fost subiectele discutate de catre viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, in cadrul vizitei de lucru la București (19 februarie).

- Anda Adam nu a rezistat in cadrul competitiei dificile din cauza problemelor de sanatate aparute in timpul probelor solicitante de la "Exatlon", asa ca s-a intors de urgenta in tara. La cateva zile dupa ce a pasit pe pamant romanesc, artista a mers la un medic care i-a spus ca trebuie sa se opereze…