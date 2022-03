Stiri pe aceeasi tema

- Un protest pentru redeschiderea Spitalului de Boli Infectioase va avea loc astazi, 26 martie incepand cu ora 12.00, in fata Primariei Municipiului Constanta."In ceasul al doisprezecelea, pe 26 martie la ora 12 haideti sa ne vedem in fata Primariei Municipiului Constanta pentru a cere redeschiderea Spitalului…

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat proiectul de lege care prevede ca personalul angajat in perioada starii de alerta poate ramane sa lucreze in domeniul in care a activat. Deputatul Dan Constantin Șlincu a transmis ca este vizat de acest proiect de lege personalul din sistemul…

- Ce se intampla cu documentele expirate, a caror valabilitate a fost prelungita, dupa ce se ridica starea de urgența. Precizari MAI Documentele a caror valabilitate a fost prelungita pe perioada starii de alerta, printre care cartea de identitate, permisul de conducere și altele, urmeaza sa expire dupa…

- Social Personalul din unitațile sanitare, incadrat pe perioada determinata și fara concurs in perioada starii de alerta, poate ramane pe post martie 8, 2022 13:02 Camera Deputaților a adoptat marți, 8 martie, in calitate de for decizional, un proiect de lege privind reglementarea statutului personalului…

- Deputatul social-democrat, Dan Șlincu a anunțat ca astazi plenul Camerei Deputaților, in calitate de for decizional a adoptat proiectul de lege care prevede ca personalul angajat in perioada starii de alerta va ramane sa lucreze in domeniul in care a activat pe perioada nedeterminata.

- Autoritatile intentioneaza sa ridice „foarte multe restrictii” in perioada urmatoare, dar starea de alerta va fi, cel mai probabil, prelungita din nou, pentru a putea exista unele modificari in actele normative, a declarat miercuri seara, 23 februarie, viceprim-ministrul UDMR, Kelemen Hunor, la B1TV.„Foarte…

- Personalul medical care a fost angajat temporar pe perioada pandemiei ar putea fi angajat pe perioada nedeterminata. Exista un proiect de lege care a fost adoptat de Senat in sedinta plenului de pe 14 februarie si prin care personalului care a fost angajat in perioada starii de alerta pe perioada determinata…

- Miercuri: Ședința a CNSU pentru prelungirea starii de alerta la nivel național. Se discuta masuri pentru limitarea valului 5 Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) se va reuni, miercuri, pentru adoptarea hotararii de prelungire a starii de alerta. Autoritațile vor discuta noi masuri in…