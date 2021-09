Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca ar fi de acord cu mentinerea scolilor deschise in Capitala si dupa depasirea pragului de infectare de 6 la o mie de locuitori, in conditiile in care Bucurestiul se apropie de acest prag, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a raspuns ca nu s-a luat o decizie in acest sens, aratand ca numai…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca Ministerul Educatiei a primit, marti, 183 de petitii din partea unor persoane care solicita trecerea la invatamantul online, ca urmare a cresterii numarului de infectari cu noul coronavirus, in timp ce alte 175 de petitii cer ca scoala sa se desfasoare…

- Timisoara a depasit incidenta de 6/1000 de locuitori in acest val al pandemiei, avand in prezent 6,58. Autoritatile pregatesc noi restrictii, astfel ca luni este convocata o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta. Momentan, scolile vor ramane deschise.

- Scolile ar putea sa se inchida in doar trei saptamani, in Capitala, daca rata de infectare cu coronavirus ajunge la sase cazuri la mia de locuitori. Anuntul a fost facut ministrul Educatiei. Sorin Cimpeanu, luni seara la Antena 3. "Cu privire la Bucuresti, in care in luna august rata…

- Scolile sunt in pericol de a se inchide in mai puțin de trei saptamani, in Capitala, daca rata de infectare cu coronavirus ajunge la sase cazuri la mia de locuitori. Anuntul a fost facut ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, potrivit Antena3. „Cu privire la Bucuresti, in care in luna august rata de…

- Școlile din Afumați - Ilfov revin de marți la prezența fizica, dupa ce Sorin Cimpeanu a acuzat Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov ca a incalcat flagrant un ordin de ministru. O...

- Ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat joi ca rata de vaccinare anti-COVID in randul angajaților din invatamant este de 60%. Ministrul a mai anuntat ca pe 8 septembrie, cu cinci zile inainte de inceperea noului an scolar, va prezenta o actualizare a situatiei imunizarii, potrivit Agerpres."Vom…

- Sorin Campeanu, ministrul educației, a anunțat modificari radicale in corectarea lucrarilor de la examenele naționale și in evaluarea rezultatelor, incepand de anul viitor, dupa ce la Evaluarea Naționala au fost depuse peste 20.000 de contestații . Demnitarul a intarit, la Digi24, ideile pe care le…