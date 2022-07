Stiri pe aceeasi tema

- Ajutorul financiar in valoare de 700 de lei acordat pensionarilor cu venituri mai mici sau egale cu 2.000 de lei nu va fi luat in calcul la stabilirea plafonului de compensare cu 90% a prescriptiilor medicale, a anuntat Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate, citata de News.ro. ”Ajutorul financiar…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, la inceputul ședinței de Guvern, ca emiterea voucherelor sociale pentru persoanele vulnerabile a inceput. De asemenea Guvernul a aprobat si acordarea, in luna iulie, a unui ajutor financiar de 700 de lei, de care vor beneficia 3,3 milioane de pensionari.

