Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de reabilitare a drumului de centura M2 - Chișinau înregistreaza un progres de peste 46%, anunta Administratia de Stat a Drumurilor, dupa vizita pe santier a directorului general Interimar al ASD, Veaceslav Potop. În realitate, e vorba doar de un mic segment din cei circa 80…

- Consiliul Judetean (CJ) Galati a finalizat modernizarea a 21,5 kilometri de pe DJ 252, investitie cu fonduri europene in cadrul Programul Operational Regional 2014-2020, in valoare totala de 43.901.447 lei, informeaza, luni, Biroul de presa al institutiei. Potrivit sursei citate, au fost realizate lucrari…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a vorbit luni cu comisarii europeni Adina Valean și Margrethe Vestager despre autostrazile pe care Romania vrea sa le construiasca prin PNNR. Șosele pe care Romania vrea sa le construiasca prin PNNR vor conecta Muntenia, Moldova și Ardealul. „Am avut o intalnire…

- Sase voluntari ai organizatiei "Youth with a Misson – misiunea Homes of Hope" din Cluj Napoca vor parcurge pe jos 240 de kilometri, distanta dintre Miercurea Ciuc si Cluj Napoca, pentru a strange fonduri in vederea construirii la Miercurea Ciuc a cinci locuinte sociale, destinat familiilor care traiesc…

- Pregatește-ți bicicleta și pedaleaza pentru o fapta buna, in beneficiul pacienților cu boli incurabile, copii și adulți ingrijiți de HOSPICE Casa Speranței. Pe 15 și 16 mai, fundația HOSPICE organizeaza primul eveniment caritabil de ciclism – HOPE on WHEELS, un eveniment virtual la care pasionații de…

- S-a scos la licitație proiectarea ultimilor 106 kilometri pentru modernizare caii ferate, de pe traseul Cluj-Napoca —Suceava, mai exact pe secțiunea Ilva Mica-Pojorâta. Toate cele trei sectiuni ale liniei Apahida —Suceava sunt acum scoase la licitatie…

- Un cutremur de pamint slab s-a produs in noaptea de simbata spre duminica in zona seismica Vrancea din Rominia, la o distanța de circa 217 kilometri de Chișinau. Potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamintului de la București, seismul cu magnitudinea 2,8 a avut loc…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a declarat ca bugetul pentru anul 2021 propus de actualul Guvern este orientat catre dezvoltare și relansare economica. Ioan Balan a precizat ca deși Romania continua sa traverseze o criza sanitara și economica fara precedent, Guvernul a reușit performanța de a…