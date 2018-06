Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca autoritațile din Capitala iși dau iar in petic. O școala a ars din temelii in aceasta noapte fiind necesare eforturi foarte mari din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgența pentru a-l localiza și stinge.A doua zi de Rusalii - Ce traditii trebuie sa respecti si ce avertismente…

- Un copil de aproximativ doi ani a cazut, sambata, de la o fereastra a apartamentului situat la etajul 6 al unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei, acesta fiind transportat de urgenta la Spital, anunta Politia Capitalei.

- De mai bine de o saptamana, polițiștii din București erau in cautarea unui piroman despre care se credea ca se face responsabil de incendierea mai multor autovehicule, in Sectorul 1 din Capitala. Eforturile forțelor de ordine au dat roade, iar suspectul a fost prins, pe strada.

- Doi muncitori au cazut de la o inaltime de 50 de metri, pe un santier din Sectorul 3, Politia Capitalei anuntand ca un muncitor a murit, iar celalalt a fost transportat la spital in stare grava.

- A incendiat 8 masini, în Capitala, si s-a facut nevazut. Piromanul care a bagat spaima în rândul soferilor din Sectorul 1 este de negasit, la mai mult de 24 de ore de la incendii.

- Avand in vedere avertizarile meteorologilor, care au anuntat cod portocaliu de vreme deosebit de rece, ninsoare abundenta, intensificari ale vantului si polei, primarul general Gabriela Firea a solicitat operatorilor de deszapezire din Capitala sa aiba toate echipajele si utilajele pregatite, in…

- Potrivit raportarilor operatorilor de deszapezire, precum si in urma controalelor Politiei Locale Bucuresti, Primaria Municipiului Bucuresti informeaza: Traficul rutier se desfasoara in conditii normale de iarna, fara a exista probleme deosebite, arterele principale fiind curatate in proportie de 95%,…

- O datorie mai veche pe care nu reușeau sa o recupereze in nici un fel de la unul dintre amicii lor i-a facut pe doi barbați din Capitala sa acționeze precum niște talhari. L-au atacat pe respectiv intr-o benzinarie, i-au dat cateva palme și i-au furat mașina, un Volkswagen Passat. Cum totul a fost filmat…