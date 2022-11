Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunța ca va iniția un proiect de lege prin care niciun șofer baut, drogat sau fara permis care a produs un accident mortal sa nu mai poata scapa de inchisoare.

- Opt polițiști, care lucreaza in viața de zi cu zi in Poliția Romana, vor juca in noul serial ”Oamenii legii”, care se va difuza la AXN. Serialul are sprijinul Poliției Romane și incearca sa redea modul in care polițiștii din Romania iși desfașoara activitatea de zi cu zi. Fii la curent cu…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, a retras atributiile viceprimarului UDMR, "pentru ca si-a permis sa puna mana si sa dea jos steagul romanesc" de la un eveniment. Intrucat pe unele tarabe de la Sarbatoarea Castanelor erau doar anunturi in limba maghiara, primarul a dispus montarea…

- Compania de proiect Hoopeks Internatio­nal a obtinut la finalul lunii trecute avizul teh­nic pentru racordarea la retea a unui proiect eolian de 629 MW in Galati, arata datele pu­blice ale Transelectrica, operatorul sistemu­lui national de transport al energiei. Fii la curent cu cele mai noi…

- Un proiect de lege depus la Camera Deputaților de deputații PNL George Tuta si Sebastian Burduja propune ca cetațenii sau firmele sa poate primi de la instituțiile statului cazierul judiciar in mod gratuit și in forma electronica. Conform inițiativei, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice certificatul…

- Centrul Integrat de Transplant, un proiect unic in Romania și in sud-estul Europei, a fost scos la licitație de autoritațile clujene. Consiliul Județean Cluj a publicat pe portalul de licitații publice anunțul referitor la achiziționarea lucrarilor de construire a Centrului Integrat de Transplant…