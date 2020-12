Vor mai putea sau nu colinda copiii în timpul stării de alertă în România? Ce inseamna mai exact acest lucru? Concret, mersul la colindat nu este interzis in Romania! Totuși, recomandarile venite in ultima perioada vorbesc despre ”evitarea mersului la colindat!”. Exista cateva reguli pe care cei care se incumeta sa mearga din casa in casa in perioada aceasta trebuie sa le respecte. Cum pot merge copiii la colindat in timpul starii de alerta Colindatul in perioada sarbatorilor de iarna, in 2020, se poate face in grupuri de maximum trei persoane, dar sfatul specialiștilor este acela de a evita intratul in casa și de a purta maști de fiecare data. Mai mult, de Revelion… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Romanii iși vor petrece Craciunul și Revelionul, așa cum era de așteptat, in stare de alerta. Din data de 14 decembrie, starea de alerta va fi prelungita pentru inca 30 de zile! In urma ședinței Comitetului Național pentru Situații de Urgența, secretarul de stat in MAI, Raed Arafat,…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de vineri, prin hotarare, prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul Romaniei cu 30 de zile, incepand cu data de 14 decembrie. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat, joi seara, la Palatul Victoria, ca propunerea de prelungire…

- Secretarul de stat, Raed Arafat, a spus, joi seara, dupa sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, ca, de Revelion, oamenii ar trebui sa stea in case. "Fiecare la casa lui sau in apropiere, nu vor fi festivitați in centru sau cu sute de oameni. Sper ca populația sa ințeleaga.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, crede ca cel puțin pana in primavara situația generata de pandemia de coronavirus nu se va imbunatați in Romania, noteaza Antena 3.Raed Arafat i-a indemnat pe oameni sa respecte regulile sanitare și de distanțare sociala, pentru a trece…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat marți seara lista tarilor cu risc epidemiologic. "Daca vom analiza lista tarilor de risc regasim SUA, Spania, Olanda, Belgia, Marea Britanie. Trebuie evaluata si evolutia noastra atat pe transmiterea comunitara, cat si pe intoarcerea…

- Cabinetul condus de Ludovic Orban urmeaza sa decida, in sedinta de miercuri, prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile, incepand cu 15 octombrie, la propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Hotararea CNSU mai prevede ca purtarea mastii va deveni obligatorie…

- Turismul a fost unul dintre cele mai afectate sectoare de criza generata de pandemia de COVID-19. In Romania, pe durata starii de urgența vacanțele nu au existat, avand in vedere deplasarea in baza declarației pe propria raspundere, iar multe dintre hoteluri au decis sa iși inchida porțile, revenind…

- Raed Arafat a declarat, luni seara, la Palatul Victoria, la finalul reuniunii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), ca au fost luate mai multe masuri, dupa ce epidemia de coronavirus a scapat, din nou, de sub control.