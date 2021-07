Stiri pe aceeasi tema

- Romania va dispune de resurse suplimentare de finantare pentru combaterea cancerului, iar in Parlament se lucreaza de cateva luni la transpunerea in legislatia romaneasca a Planului European de Combatere a Cancerului (PECC), a declarat joi secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu,…

- Noi nu avem inca legislație adaptata la nivel european pentru a revinde vaccinurile, a declarat marți Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Președintele campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghița a spus ca in Romania se iau in calcul cele trei mecanisme: de donație, de revanzare…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu a prezentat procedura prin care romanii vor putea descarca certificatele verzi digitale. Acestea vor avea un cod QR și vor fi folosite la punctele de trecere a frontierei. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu a anunțat ca Romania…

- De unde vor descarca romanii certificatul verde digital? Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu a prezentat joi procedura prin care romanii vor putea descarca certificatele verzi digitale. Acestea vor avea un cod QR și vor fi folosite la punctele de trecere a frontierei. Baciu a susținut…

- „Certificatul verde de vaccinare va fi lansat pe 1 iulie la nivel european, iar Romania este in grafic in acest moment cu procedurile pentru ca certificatul sa fie disponibil incepand cu aceasta data”, a anunțat, joi, Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații și vicepreședintele Comitetului…

- Certificatul verde de vaccinare va intra in vigoare la 1 iulie și va putea fi descarcat de pe o platforma dezvoltata de STS. Anunțul a fost facut, joi, de Andrei Baciu, secretar de stat in ministerul Sanatații, intr-o conferința de presa.„Suntem in grafic cu tot ce trebuia sa facem pana in acest moment.…

- Andrei Baciu, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, a declarat astazi ca Romania se afla pe locul sase la nivel european la vaccinarea cu doza completa si pe locul 18 la nivel global. „Toate activitatile de pana acum claseaza Romania pe locul sase, daca este sa ne uitam la vaccinare cu doza completa,…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a confirmat marti ca Romania a inceput demersuri pentru certificatul verde de vaccinare. Intrebat daca si Romania a inceput demersuri pentru certificatul verde de vaccinare, medicul…