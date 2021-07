Stiri pe aceeasi tema

- Valul 4 al pandemiei de COVID. Cifrele situației epidemiologice din Romania in prezent, chiar daca par bune, nu sunt „nici pe departe” intr-o zona care sa ne așeze intr-o situație confortabila, afirma secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu, citat de Hotnews . Potrivit acestuia, cifrele…

- Vorbim de 6-7-8 saptamani in care am putea sa nu avem probleme din cauza variantei Delta, a declarat, vineri seara, la Digi24, Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Varianta delta „se raspandește foarte repede, aceasta este principala caracteristica ce o diferențiaza de tulpinile precedente.…

- Incep sa se inmulteasca si in Romania cazurile de infectare cu tulpina Delta a coronavirusului. Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu si medicul infectionist Catalin Apostolescu au dat joi seara, la Tema Zilei, informații in Exclusivitate despre evoluția

- Șeful CNCAV a anunțat, marți, ca din ce in ce mai multe centre de vaccinare se inchid dupa ce numarul celor care doresc sa se imunizeze a scazut, insa a avertizat ca „se poate reveni foarte rapid la structura inițiala a centrelor de vaccinare fixe in momentul in care cererea pentru vaccinare va crește”.Valeriu…