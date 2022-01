Vor mai face grevă sindicaliștii din învățământ? Discuții azi, cu premierul Sindicatele din Invatamant se intalnesc vineri la ora 11.00 cu premierul Nicolae Ciuca, pentru a discuta despre problemele din educatie. In functie de cum vor decurge discutiile, sindicalistii vor decide ce vor face in urmatoarea perioada. „Așteptam sa vedem care e reacția domnului premier. Domnia sa a declarat saptamana trecuta ca saptamana aceasta va avea 2 intalniri cu reprezentanți din domeniul sanatații și invațamantului, pana acum nu am fost chemați la nici o intalnire (n.red. miercuri seara ministrul Educației a anunțat ca premierul se va intalni vineri cu sindicatele). Așteptam cu nerabdare.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

