- Demisia pune capat scurtei misiuni a lui Loverro in cadrul agentiei, care a avut drept obiectiv supervizarea viitoarelor lansari ale astronautilor si trimiterea unor misiuni cu echipaj uman pe Luna pana in 2024. Citește și: NASA a facut anuntul! Primul film realizat in spatiu va fi filmat…

- Directorul programului pentru misiuni cu echipaj uman din cadrul NASA, Doug Loverro, a demisionat, potrivit unui document intern adus marti la cunostinta angajatilor agentiei, cu doar o saptamana inaintea unei misiuni programate care ar urma sa trimita doi astronauti in spatiu de pe solul american…

- Cercetatorii din Israel au izolat intr-un laborator de cercetari biologice un anticorp ce detine un rol cheie in lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat luni ministrul Apararii, care considera ca aceasta reusita reprezinta o descoperire importanta in cadrul eforturilor depuse in vederea dezvoltarii…

- Presedintele principalei organizatii stiintifice a Uniunii Europene, Mauro Ferrari, a demisionat din postul pe care abia il preluase in ianuarie, a anuntat miercuri Comisia Europeana, oficialul fiind nemultumit de raspunsul blocului comunitar la pandemia de coronavirus, relateaza Reuters, scrie agerpres.ro.…

- Doi cosmonauti rusi si un astronaut american si-au petrecut ultimele saptamani pe Terra in carantina inainte de imbarcarea, la 9 aprilie, pentru o misiune de sase luni pe Statia Spatiala Internationala (ISS), in contextul pandemiei de coronavirus care se raspandeste vertiginos pe intreg mapamondul,…

- Epidemia de coronavirus franeaza planurile NASA de a trimite din nou astronauti pe Luna pana in 2024, dupa ce administratorul agentiei spatiale americane a dispus joi inchiderea temporara a doua unitati de productie a rachetelor atunci cand un angajat a fost testat pozitiv, informeaza Reuters. Administratorul…

- Statele Unite nu s-au coordonat cu Uniunea Europeana (UE) si nici nu au notificat-o cu privire la suspendarea calatoriilor din tari europene hotarata de Washington in lupta impotriva raspandirii epidemiei noului coronavirus, dezvaluie un diplomat european, relateaza Reuters.