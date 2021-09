Vor liberalii guvern minoritar? Aceasta este acum ipoteza de lucru

Stiri pe aceeasi tema

Florin Roman, soluție pentru varianta in care USR PLUS se RETRAGE de la guvernare: Un guvern minoritar Deputatul PNL Florin Roman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, afirma ca liberalii au doar…

- Cițu a decis sa il remanieze pe Stelian Ion, ministrul Justiției, pe care il acuza ca se opune reformelor. ”Acum cateva minute am trimis președintelui Romaniei cererea de revocare din funcția de Ministru de Justitie a domnului Stelian Ion. Nu voi accepta in Guvernul Romaniei miniștri care sa se opuna…

- Deputatul PNL Florin Roman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, afirma ca liberalii au doar varianta unui guvern minoritar daca USR PLUS se retrage de la guvernare. Precizarea vine dupa ce Dan Barna a cerut plecarea premierului Florin Cițu, ca urmare a anunțului referitor la demiterea ministrului…

- Aripa Citu a invins! Lupta stransa in cadrul PNL, intre cele doua tabere grupate in jurul lui Cițu și Orban, pentru imparțirea funcțiilor din Senat (lider de grup) și Camera Deputaților (vicepreședinte).Deputatul albaiulian, Florin Roman, a fost ales miercuri, in funcția de vicepreședinte al Camerei…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu se intreaba de ce DNA „nu-l ia” pe premierul Florin Cițu in scandalul documentului in care lideri PNL sunt instruiți sa faca campanie pentru premier. USR-istul spune ca lui Cițu „i s-a umflat capul de la putere” ca este „un stalinist imbracat in țoale capitaliste” și…

- ”N-am ajuns la niciun consens nici astazi cu privire la SIIJ, avem viziuni diferite. Sunt doua probleme cu propunerea facuta de domnul ministru, in viziunea noastra. Prima problema este ca, in cazul magistratilor de la Inalta Curte, nu ai unde sa muti urmarirea penala, pentru ca nu exista posibilitate.…

- Liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, a declarat luni, 12 iulie, pentru Agerpres , ca ministrul Justitiei, Stelian Ion, are o atitudine „total inacceptabila” si ca „aluneca spre stalinism”, iar vicepremierul Dan Barna „a intrat in acest delir, pozitia sa fiind, de fapt, una toxica”. Csoma Botond a…