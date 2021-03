Stiri pe aceeasi tema

- Anunț important pentru toți romanii. Ce a declarat secretarul de stat Raed Arafat despre problemele pe care le-a intampinat lotul AstraZeneca in Italia, dupa ce a fost scos de pe piața din cauza numeroaselor reacții adverse pe care le-a provocat. Ce spune șeful DUS despre campania de imunizare și ce…

- Specialiștii din sistemul medical au lansat ideea unui posibil lockdown inainte de Paște. Și asta din cauza faptului ca tot mai multe persoane nu respecta regulile, relateaza Realitatea PLUS.Premierul a declarat, in urma cu doua zile, ca „nu ne putem permite acum sa nu respectam regulile”.Iar ministrul…

- Cehia a devenit țara care inregistreaza cea mai mare rata de contaminare cu COVID-19 din lume. Autoritațile iau masuri și baga țara in carantina incepand de luni. In urma creșterii alarmante a infectarilor cu coronavirus, Guvernul din Cehia a decis ca țara trebuie sa intre in carantina parțiala de trei…

- Ministerul Afacerilor Externe face precizari prvind modificarea condițiilor de intrare a cetațenilor romani pe teritoriul Bulgariei. Potrivit MAE, autoritațile bulgare au revenit cu informații suplimentare privind condițiile de intrare in țara. „Astfel, conform informațiilor comunicate…

- Noi amanari la vaccinare au fost dictate de autoritațile centrale, din cauza deficitului de doze anti-COVID. Astfel, dupa reprogramarea categoriilor esențiale, a venit și randul persoanelor sub 65 de ani, chiar daca sufera de boli cronice, sa fie replanificate la vaccinare. Prefectul interimar, Adina…

- Incepand de duminica, 24 ianuarie, toate persoanele care vin din statele europene in Franța trebuie sa prezinte un test PCR negativ pentru Covid-19, realizat cu maximum 72 de ore inainte de plecare, au anunțat autoritațile. Autoritațile franceze au anunțat noi masuri privind condițiile de intrare pe…

- Luni intra in vigoare cateva masuri de relaxare a restrictiilor in capitala În Bucuresti se redeschid, de luni, restaurantele, barurile, cinematografele, teatrele si salile de jocuri, la o capacitate de 30%, între orele 6:00 si 21:00. Decizia a fost luata vineri, în…