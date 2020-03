Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii CSM discuta, joi, cererea de pensionare a Cristinei Tarcea, fosta șefa a instanței supreme. Pensionarea magistratului este pe ordinea de zi a Secției pentru judecatori.Cererea de eliberare din functie, prin pensionare, a Cristinei Tarcea, judecator la Inalta Curte de casatie si…

- Curtea de Apel Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, str. I. C. Bratianu, nr.1, organizeaza, incepand cu data de 07.03.2020, concursul pentru ocuparea unui post vacant de specialist IT la Curtea de Apel Alba Iulia. Data de desfasurare a primei probe a concursului este 07.03.2020 la sediul Curtii de Apel…

- Tribunalul Uniunii Europene a respins cererea prin care Liviu Dragnea a solicitat instanței europene sa constate ca s-ar fi comis abuzuri in cazul sau deoarece n-ar fi fost condamnat in Romania de catre o instanța specializata in judecarea faptelor de corupție, scrie G4media.ro. Instanța a respins acțiunea…

- CARAȘ-SEVERIN – Inalta Curte de Casație și Justiție a admis contestația DNA și l-a plasat sub control judiciar pe Pascu in dosarul șpagilor pe filiera DRDP Timișoara – PSD Arad. Alte cinci persoane sunt arestate la domiciliu! „In baza art. 227 alin. 2 rap. la art. 202 alin. 4 lit. b si la art. 211 Cod…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a pronunțat, miercuri, sentinta in dosarul in care DNA a contestat masurile dispuse in cazul spagilor de la DRDP Timisoara. Magistrații au decis ca cinci dintre inculpați sa fie plasați in arest la domiciliu.Iata minuta ședinței de judecata: ”Admite…

- Judecatorii instanței supreme au admis, vineri, solicitarea DNA Constanța de a cere autoritaților din Madagascar sa iși dea acordul pentru ca Radu Mazare sa poata fi cercetat penal intr-un dosar de abuz in serviciu, anunța MEDIAFAX.„Admite solicitarea formulata de Parchetul de pe langa Inalta…

- Judecatoarea Ana Roxana Tudose se numara printre putinii care au trecut cu brio concursul de promovare in cadrul Inaltei Curtie de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal. Tudose se numara printre cei 5 care au reusit sa impresioneze la interviul CSM, fiind…

- Liviu Dragnea ramane dupa gratii de sarbatori. Judecatorii de la Inalta Curte i-au respins cererea prin care incerca sa scape de pedeapsa de trei ani si jumatate de inchisoare. Fostul lider PSD se considera nevinovat, iar avocatii sai au transmis ca mai are o speranta. O noua cale extraordinara de atac,…