Vor fi taxați până la urmă superbogații? Greu de raspuns. Confruntați cu inegalitațile din ce in ce mai mari de pe glob, miniștrii de finanțe din G20 s-au reunit la Rio de Janeiro pentru a discuta ideea impozitarii celor cu averi mari, un subiect de dezacord aprins intre statele membre. Sub impulsul președintelui Braziliei, care prezideaza in acest an grupul care reunește […] The post Vor fi taxați pana la urma superbogații? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

