Vor fi suficiente noile măsuri? Rata de infectare Covid, alarmantă în Craiova La inceputul saptamanii trecute, rata de infectare cu Covid-19 era de 4,99 in Craiova. Pe 4 noiembrie, ajunsese aproape 6. Deși orașul a intrat in scenariul roșu inca din data de 20 octombrie, masurile adoptate prin hotararea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența nu și-au facut simțit efectul. Și in Dolj trendul de creștere s-a menținut, județul depașind rata de infectare de 3 persoane la mia de locuitori. Accelerarea raspandirii noului coronavirus in ultima perioada a determinat autoritațile sa recurga, in cele din urma, la un nou set de masuri restrictive, similare cu cele instituite… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

