- Salut colaborarea activa intre premierul Marcel Ciolacu și ministrul Transporturilor și Infrastructurii din Romania. Este o dovada clara ca guvernarea PSD este o guvernare responsabila, orientata catre rezultate concrete și o echipa a oamenilor care se concentreaza pe fapte concrete, ce vor aduce progres,…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anunțat marți, intr-o conferința de presa, ca la anul șoferii vor putea circula pe „primii kilometri buni” din Autostrada Moldovei.„Cum vad ca se desfașoara lucrarile, cand vom avea primii kilometri buni de autostrada pe care se va circula, la anul, pe…

- „Sper sa batem recordul Romaniei de kilometri de autostrada finalizați. Mi se pare ca recordul e de 100 km pe an. Sper sa batem recordul”, a spus Marcel Ciolacu, in prezența ministrului Transporturilor - Sorin Grindeanu.Cei doi oficiali au avut, marți, o intalnire in care au discutat inclusiv despre…

- Astazi se toarna primii kilometri de asfalt pe Autostrada Moldovei, finantata prin PNRR, anunta ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu. Aflat pe santierul lotului trei – Buzau-Focsani, el s-a aratat multumit de ritmul in care se lucreaza, fiind convins ca termenele asumate vor fi devansate: Sorin…

- Firmele omului de afaceri Dorinel Umbrarescu au turnat deja primii kilometri de asfalt pe Autostrada A7 Moldova, a anunțat Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. „Evoluție spectaculoasa a șantierului Autostrazii Buzau – Focșani (82,4 km) la aproape 2 luni de la inceperea lucrarilor! Au fost așternuți…

- VIDEO: Departe de furia naturii de la Botoșani, Umbrarescu a asfaltat astazi primii metri din Autostrada Moldovei – A7 Departe de furia vortexului polar de la Botoșani, astazi a inceput asfaltarea primilor kilometri din Autostrada Moldovei – A7, respectiv pe lotul 3, tronsonul Buzau-Focsani. Anunțul…

- Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu au fost prezenți, joi, la șantierul joncțiunii loturilor 2 și 3 ale sectorului Buzau–Focșani al Autostrazii A7, unde s-au turnat primii kilometri de asfalt. “In sfarșit, dupa 30 de ani de promisiuni, Moldova va avea autostrada. Ma bucur ca este un constructor roman…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, liderul Partidului Social Democrat, ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu și președintele PSD Buzau, Lucian Romașcanu, ministru al Culturii, au ajuns joi, pe șantierul Autostrazii A7, tronsonul Buzau-Focșani, loturile 2 și 3. Oficialii au fost așteptați…