- Coordonatorul DSU, Raed Arafat, a atenționat ca Romania este intr-o perioada de creștere “clara” a numarului de infectari cu coronavirus și a asigurat ca autoritațile vor face tot ce este posibil pentru a nu se ajunge la un lockdown. In ceea ce privește Paștele de anul acesta, Arafat a spus ca nimeni…

- Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, a avut miercuri o intalnire cu ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, care si-a exprimat sprijinul pentru redeschiderea stadioanelor pentru public, urmand sa aiba discutii pe aceeasi tema cu ministrului Sanatatii, Vlad…

- Nimic nu va mai fi la fel! Auzim din ce in ce mai des aceasta fraza, mai ales dupa declanșarea pandemiei. La nivel mondial cazurile de decese in urma infectarilor cu COVID-19 a crescut dramatic. Normalitatea, așa cum o știam, va fi cu totul alta, chiar daca Raed Arafat anunța ieri, intr-un interviu,…

- ”Cand ne intoarcem la viețile de dinainte?”, este intrebarea care sta pe buzele tuturor romanilor in momentul de fața. Raed Arafat a facut anunțul mult așteptat și le-a spus cetațenilor cand ia sfarșit pandemia de coronavirus in țara noastra. Toata lumea trebuie sa știe asta.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, marți seara, la Digi24, citat de G4media, ca, din 8 februarie, elevii vor sta cate doi in banca acolo unde clasele sunt astfel organizate, pentru ca „distanțarea este importanta, dar nu trebuie sa fie absurda”. Școlile din Romania au clase cu banci pentru…

- Pentru ca s-a anunțat faptul ca de pe data de opt februarie elevii ar putea sa se intoarca fizic la școala, acum ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, vine cu o alta lamurire. Oficialul, luand in considerare situația epidemiologica din acest moment, face un calcul și spune cați copii ar putea ajunge…

- Secretarul de stat in cadrul MAI, Raed Arafat, a declarat ca, dupa ce un procent mare din populatie se va vaccina, atunci autoritatile s-ar putea gandi sa relaxeze masura de purtare obligatorie a mastii de protectie in spatiile deschise si in cele inchise, insa in anumite conditii. ”La acest…

- Seful DSU Raed Arafat s-a vaccinat impotriva COVID-19, luni, la ora 12.00, la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgenta „Prof. dr. Dimitrie Gerota” Bucuresti. Tot acolo se vor imuniza si angajatii Departamantului pentru Situatii de Urgenta.