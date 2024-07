Autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 12 tone nu vor putea circula joi, in intervalul orar 11:00 – 19:00, pe sectoarele de autostrazi, drumuri expres si drumuri nationale din judetele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Dolj, Olt, Braila, Constanta, Ialomita, Calarasi si Tulcea, a transmis CNAIR. „Restrictiile de circulatie pe perioada Codului rosu de canicula sunt impuse in continuare si joi, 18 iulie 2024. Aceste restrictii survin ca urmare a avertizarii meteorologice a ANM conform careia temperaturile maxime vor ajunge in perioada Codului rosu intre 38 – 41 de grade Celsius”, se arata…