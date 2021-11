Vor fi reintroduse tichetele de vacanță, începând de anul viitor Propunerea PSD de reintroducere a voucherelor de vacanța a fost acceptata, sambata, de liberali. Tichetele de vacanța vor fi introduse incepand cu anul 2022. Valoarea tichetelor de vacanța va fi de 1.450 de lei, iar noutatea este ca acestea vor viza in special stațiunile balneo-climaterice și agroturismul. De altfel, negocierile dintre liderii PNL și PSD […] The post Vor fi reintroduse tichetele de vacanța, incepand de anul viitor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Romania si Polonia au semnat, marti, un acord-cadru de furnizare a 12 elicoptere medii-grele multifunctionale, care vor fi folosite in misiuni de salvare pe mare, de transport victime multiple si pentru stingerea incendiilor de padure. Valoarea contractului este de circa 270 de milioane…

- Orele pierdute de elevii obligați de Ministerul Educației sa intre in vacanța, in aceasta perioada, din cauza pandemiei de coronavirus, ar urma sa fie recuperate prin reducerea cu o saptamana a vacanței de iarna și prin renunțarea la programul “Școala altfel” care ar fi trebuit sa se deruleze in toate…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca in cele doua saptamani de prelungire a Semestrului I, in luna ianuarie 2022, in perioada 3-14 ianuarie, se vor da tezele. Cele doua saptamani de vacanta suplimentara vor fi recuperate in ianuarie. Astfel, primul semestru al anului scolar va avea in continuare…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca cele doua saptamani de vacanta vor fi recuperate, cel mai probabil, in ianuarie. ”Sunt convins ca se vor transforma in doua saptamani de scoala cu prezenta fizica intre 3 si 14 ianuarie, pentru gimnaziu si liceu, respectiv intr-o saptamana cu prezenta…

- Elevii vor studia obligatoriu educatie financiara si educatie juridica de anul viitor. Legea a trecut de Parlament. Senatul Romaniei a adoptat un proiect de lege care prevede introducerea cursurilor de educatie financiara si de educatie juridica in programa scolara. Legea adoptata, luni, de Senat va…

- Ore intregi de așteptare in coloane de mașini intinse pe kilometri așa și-au incheiat vacanța mii de romani care s-au grabit sa revina in țara inainte de miezul nopții cand Bulgaria va fi figura pe lista galbena din cauza creșterii numarului de infectari. Șoferii s-au plans ca au așteptat și 4-5 ore…

- Reducerea TVA la energie ar fi o soluție permanenta la o problema temporara, a declarat sambata, la Botoșani, premierul Florin Cițu, care a precizat ca nu poate fi de acord cu astfel de modificari ale sistemului fiscal. Propunerea a venit din partea furnizorilor de energie. “Avem soluția de a aduce…

- George Simion, liderul AUR, spune ca partidul sau așteapta o concluzie a anchetei, dupa care va fi luata o decizie. Un angajat de la grupul aprlamentar AUR, purtator de cuvant al formațiunii, Mircea Gheorgheosu, a fost depistat cu substanțe interzise asupra lui chiar la intrarea in Parlament, vineri…