Creșterea prețurilor la alimente a afectat deja un numar mare de romani, mai ales pe cei cu venituri reduse. Și mulți se gandesc cu infrigurare, avand in vedere ca se apropie Sarbatorile, la cum va arata situația la nivel de coș de cumparaturi și daca vor aparea noi scumpiri la alimente, in preajma Craciunului. Sa […]