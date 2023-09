Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de luni, 1 septembrie 2023, incepe anul școlar, conform anunțului dat de ministru de resort. In același timp a fost publicata și structura anului scolar 2023-2024, precum și data oficiala cand incep elevii scoala. Citiți mai departe și aflați tot ce trebuie sa stie parintii. Ligia Deca anunța…

- Anul școlar 2023-2024 va aduce schimbari noi in școlile din Romania, elevii din clasa a XI-a vor studia o noua disciplina. „Este important sa onoram memoria victimelor Holocaustului și sa ne asiguram ca ce s-a intamplat in istoria mondiala recenta nu va fi uitat. In acest sens, am semnat astazi Ordinul…

- Dupa cum anunța Ministerul Educației, in raport cu data oficiala de incepere a anului școlar, prevazuta in Legea Educației, elevii vor reveni in banci incepand cu 11 septembrie. Dar, au aparut noi modificari care spun, in mod expres, ce nu au voie sa faca elevii in noul an scolar. Pana la urma, este…

- Elevii de liceu vor studia o noua materie incepand cu anul școlar 2023-2024. Ligia Deca a anunțat ca elevii claselor a XI-a și a XII-a vor avea in programa o noua disciplina numita „Istoria Evreilor. Holocaustul”. „Am semnat astazi Ordinul privind programa aferenta disciplinei ‘Istoria Evreilor. Holocaustul’…

- Accesul parinților, care vor sa faca singuri dreptate copilului lor la școala, va fi restricționat in anul școlar 2023-2024. Situația este reglementata de noua lege a invațamantului preuniversitar – Legea 198/2023. La alineatul 1 din noua lege scrie clar: „Personalul didactic de predare are dreptul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea prin care parintii isi vor putea lua concediu pentru ingrijirea copilului bolnav pana la implinirea de catre acesta a varstei de 12 ani. Proiectul de lege, depus de USR in iunie 2022, modifica OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari…

- Parinții iși vor putea lua concediu pentru ingrijirea copilului bolnav pana la implinirea de catre acesta a varstei de 12 ani. Legea a fost promulgata, joi, de președintele Klaus Iohannis. Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de promulgare a Legii pentru modificarea art. 26 alin. (1)…