Prin PNRR, vor fi construite 124 de creșe noi, unde vor putea fi ingrijiți peste 7000 de copii. Premierul liberal Nicolae Ciuca a participat, astazi, la semnarea contractelor pentru 9 astfel de obiective de investiții in Alba Iulia, Pitești, Tismana, Slobozia, Carei, Mediaș, Suceava, Huși și Ramnicu Valcea. Guvernul continua sa iși respecte angajamentele și sa susțina prin masuri concrete tinerele familii. In ședința de Guvern de ieri, Executivul a aprobat, in prima lectura, 3500 de posturi la nivelul Ministerului Educației, posturi destinate inclusiv pentru cei care isi vor desfasura…