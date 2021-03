Mike Pompeo, fost șef al diplomației SUA, s-a alaturat congresmenilor si personalitatilor din Partidul Republican care cer boicotarea Jocurilor Olimpice de iarna din 2022 de la Beijing pentru a pedepsi China pentru nerespectarea drepturilor omului. “Nu trebuie sa aiba loc acolo“, a declarat fostul secretar de stat din administratia Trump intr-un interviu la o emisiune radio gazduita de jurnalistul conservator Hugh Hewitt, potrivit AFP. “Nu putem permite sportivilor nostri sa mearga la Beijing si sa recompenseze Partidul Comunist Chinez in timp ce acesta se angajeaza in actiuni negative in lumea…