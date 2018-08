Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui impact produs intre doua masini, pe DN 67, in localitatea Balești, judetul Gorj, dupa o depasire neregulamentara, potrivit Mediafax. Accidentul rutier a avut loc in noaptea…

- Accidentul aviatic din Cuba din luna mai, in care au murit 112 persoane, s-a produs in urma unei „erori umane”, au declarat reprezentantii companiei aeriene Damojh, care detinea avionul, relateaza BBC.

- Cel putin 34 de persoane au fost declarate moarte in urma scufundarii feribotului din apropierea coastelor insulei Sulawesi din Indonezia, la bordul caruia se aflau 189 de persoane, 155 dintre acestea fiind salvate, dupa anuntul facut miercuri de autoritatile indoneziene, informeaza agentia EFE.

- Barbatul care a circulat baut si a provocat accidentul rutier de vineri seara, din localitatea Slatioara, judetul Olt, in urma caruia doua persoane au murit, a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, el urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.

- Doua persoane au murit, vineri seara, intr-un accident rutier petrecut in comuna Slatioara, din județul Olt, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Șoferul care a produs accidentul era baut, potrivit Mediafax.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Olt, Alin Basașteanu, in accidentul…

- O noua tragedie cumplita in care protagonisti sunt romani a avut loc in Ungaria. Un alt accident a avut loc in Ungaria, aproape de Debrecen. Accidentul a avut loc vineri seara, pe o autostrada din Ungaria, soldata cu doi morti si trei raniti.

- Doua persoane au murit și trei sunt ranite grav în urma unui accident care a avut loc în aceasta dimineața, pe DN 67, între Râmnicu-Vâlcea și Horezu. „Accidentul s-a produs între un autoturism și o duba. Victime sunt cinci adulți. Din nefericire,…

- Accident cumplit . O persoana a murit, iar alte sase au fost ranite. Un microbuz de transport persoane s-a ciocnit cu o masina Un mort si sase raniti, dupa ce un microbuz de transport persoane s-a ciocnit cu o masina. Accidentul de circulatie s-a produs, sambata seara, in localitatea Varias din judetul…