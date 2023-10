Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, referindu-se la posibilitatea listelor comune PSD-PNL, ca PNL are determinarea sa mearga singur in alegeri, dar ca nu este exclusa si o alta ”formula politica”. Ciuca a fost intrebat, vineri seara, la Iasi, intr-o conferinta de presa, daca vor exista liste comune…

- Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciuca, a declarat, astazi, la Iași, ca partidul sau are capacitatea și determinarea de a merge singur in viitoarele confruntari electorale. Nicolae Ciuca: Partidul Național Liberal are capacitatea, are determinarea, are oameni dedicați sa poata sa mearga…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, luni, in sedinta Biroului Politic National al partidului, ca liberalilor nu trebuie sa le fie teama sa mearga singuri in alegeri, mentionand ca PNL va face „un construct politic” doar printr-un „proiect de tara bine consolidat, agreat” si nu va intra intr-o…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, la Neptun, referitor la realizarea unui „bloc democratic”, ca in politica trebuie analizate toate optiunile si aleasa cea care asigura indeplinirea obiectivului aprobat de forurile de conducere. Totodata, liderul PNL a afirmat ca nu vor fi demarate…

- Președintele PSD, prim-ministrul Marcel Ciolacu, a anunțat ca exista discutii privind posibilitatea unor candidaturi pe liste comune PSD-PNL la alegerile de anul viitor. Prezent intr-o vizita de lucru pe șantierul Autostrazii A7, liderul PSD a afirmat, ieri, ca are o buna colaborare cu liberalii și…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a afirmat, marti, ca nu exista niciun fel de negociere secreta a PNL cu PSD pentru realizarea unei aliante la alegerile din 2024, mentionand ca sunt discutii intre cele doua partide pentru ca sunt la guvernare si ca "orice optiune politica ramane deschisa"."In…

- Fostul premier Nicolae Ciuca a jucat in hora, la Prislop. Din imaginile postate chiar de el pe Facebook, se poate observa ca fostul militar se mișca greu in hora, fara prea mult entuziasm. Presedintele PNL Nicolae Ciuca a participat, duminica, in judetul Maramures, la a 51-a editie a Horei de la Prislop.…

