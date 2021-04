Stiri pe aceeasi tema

- "Intentionam sa promovam o ordonanta de urgenta prin care sa permitem infiintarea unui cabinet de pshio-pedagogie, de orientare la nivelul fiecarei scoli. Este nevoie de consiliere in scolile din Romania. Posibilitatea infiintarii acestor centre de consiliere in fiecare scoala va fi promovata rapid,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca doreste infiintarea unui cabinet de psihopedagogie in fiecare unitate de invatamant, precizand ca ar fi nevoie de doua, trei mii de astfel de consilieri. “Intentionam sa promovam o OUG prin care sa permitem infiintarea unui cabinet de psihopedagogie,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a spus ca anul școlar 2022-2023 ar putea sa inceapa mai devreme. Modificarea ar fi necesara pentru ca „Romania are anul școlar cu o durata mai scurta decat in multe alte state europene”. Ministrul Educației, Sorin Campeanu, a declarat ca anul școlar 2022-2023 „ar…

- Analiza, facuta pe anul scolar in curs, arata ca la polul opus se afla Danemarca si Italia, cu 200 de zile de scoala, iar jumatate din tarile/regiunile europene au intre 170-180 de zile si in alte 17 tari/regiuni, zilele de scoala variaza intre 181 – 190. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a decis…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a reamintit cele trei situații in care elevii nu trebuie sa mearga fizic la școala și pot continua orele in sistem online. El a precizat ca vor mai fi adaugate și altele, care momentan sunt discutate in Ministerul Sanatații. Ministrul a fost intrebat ce parere are…

- Peste 8.000 de elevi și peste 1.000 de cadre didactice au prezentat certificate medicale pentru a continua cursurile in online. Acest numar va crește cu siguranța, a declarat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Peste 2,13 milioane de copii din totalul de 2.918.275 de elevi și preșcolari s-au putut…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca ar trebui prevazut in forma finala a ordinului comun al miniștrilor Educației și Sanatații, care urmeaza sa fie aprobat in contextul inceperii școlii in 8 februarie, ca elevilor care nu vin la școala din cauza ca prezinta simptome de infectare cu noul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca tematica de examen pentru evaluarea nationala si bacalaureat va fi adaptata la realitatile acestui an si „va fi anuntata din timp”. „Atata vreme cat elevii, parintii, profesorii solicita ca examenele nationale sa fie sustinute la datele planificate,…