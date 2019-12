Anul scolar 2019 – 2020 a inceput cu promisiunea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ca scolarii vor primi, in sfarsit, mierea promisa incepand cu 1 ianuarie 2020, cand programul va deveni functional, scopul principal fiind incurajarea productiei nationale de miere. Desi spera sa nu fie o promisiune electorala, apicultorul Ion Barbut, presedintele Cooperativei „Prisacarii Hercules“, inca asteapta sa puna in functiune spatiul de imbuteliere amenajat cu sprijinul Primariei Mehadia: „De vreo doi ani tot speram sa se aplice programul «Mierea in scoli». Desi proiectul a fost votat de…